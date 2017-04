KU Leuven ontwikkelt vaccin tegen gele koorts en hondsdolheid

Leuven - Het internationale consortium RABYD-VAX, geleid door onderzoekers van de KU Leuven, is gestart met de ontwikkeling van een goedkoop, gemakkelijk te produceren en niet temperatuurgevoelig vaccin dat zowel tegen hondsdolheid als gele koorts beschermt. Het consortium heeft een beurs van 4,1 miljoen euro gekregen uit het Europees programma Horizon 2020 voor Onderzoek en Innovatie.

Hondsdolheid maakt jaarlijks wereldwijd 59.000 slachtoffers, vooral in Afrika en Azië. “Meer dan de helft zijn kinderen. Velen zijn niet gevaccineerd omdat de vaccins erg duur zijn en ze steeds tegen lage temperatuur moeten vervoerd en bewaard worden”, zegt Johan Neyts (KU Leuven).

De vaccinatie tegen gele koorts, die jaarlijks 30.000 slachtoffers maakt, verloopt al even problematisch omdat de actuele productiemethode niet genoeg dosissen oplevert. “Er is een reële dreiging dat grote uitbraken van gele koorts oncontroleerbaar zouden kunnen worden”, aldus Neyts die verwijst naar de epidemie die vorig jaar Angola en Congo trof en de recente uitbraak in Brazilië.

Het nieuwe vaccin zal beschermen tegen beide ziektes en kunnen opgenomen worden in het basisvaccinatieprogramma voor kinderen. “Het zal efficiënt, veilig, goedkoop, gemakkelijk te produceren en niet temperatuurgevoelig zijn. Er zal zelfs geen naald nodig zijn om het toe te dienen”, aldus Neyts. De onderzoekers zullen hiertoe de nieuwe PLLAV-technologie gebruiken die aan de KU Leuven ontwikkeld werd.

