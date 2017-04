Ouders misnoegd na beslissing van Antwerp om jeugdwerking na een jaar weer in te krimpen

Deurne - Antwerp heeft besloten om niet verder te gaan met de provinciale en gewestelijke jeugdafdeling van de club. En dat slecht een jaar dat de Great Old ermee begon. Bijna 100 spelers moeten zo op zoek gaan naar een nieuwe club. De ouders reageren misnoegd in een open mail: “Jullie slaan zomaar de droom van onze kinderen stuk.”

“De Bosuilsite in haar huidige vorm telt te weinig velden en kleedkamers om een jeugdwerking van 450 spelers te dragen en kan dus niet voorzien in een volwaardige opleiding van alle jeugdspelers”, luidt het op de website van de club. “Een inkrimping dringt zich dus op, waardoor de club beslist heeft niet verder te gaan met de provinciale en gewestelijke jeugdafdeling.”

Voor bijna 100 jeugdspelers betekent dit dat ze op zoek moeten gaan naar een andere club. Antwerp wil de spelers daarbij individueel begeleiden en bouwt ook een netwerk van ploegen uit die zullen samenwerken met de Great Old.

Ouders boos

“Jullie starten een provinciale reeks op om het na een jaar al stop te zetten, hoe komt dit over?”, reageren ouders van de spelers in een open mail. “Jullie slaan zomaar de droom van onze kinderen stuk . Onze kinderen hebben dit seizoen alles gegeven voor de club van hun hart. Hun jeugdcoördinator hebben ze gesteund met ‘Je suis Stijn’.”

“Er werd hen beloofd dat ze kansen gingen krijgen om zich te bewijzen bij de elite, maar er is nooit interesse geweest in de provinciale reeks. Dit zagen we onder meer aan het aantal bezoeken van het bestuur. Onze jongens moesten ook uitwijken naar andere oorden voor trainingen en matchen.”

“Lang gezwegen”

“Jullie beslissing is gevallen zonder enig overleg, zelfs de trainers waren niet op de hoogte”, gaat het verder in de mail. “Een gevoel van woede en verdriet overheerste in ons team en we zullen een slecht gevoel en een kater overhouden aan het Antwerp-avontuur.”

“We hebben dit seizoen alles maar blijven slikken en blijven zwijgen maar dit moest ons toch van het hart. Jullie zijn met onze kinderen bezig: met hun gevoelens, hun talenten, hun sport en hun club.”

Antwerp stelt op maandag 17 april het RAFC-netwerk voor aan de ouders en kinderen van de huidige provinciale en gewestelijke jeugdwerking. Op dit infomoment wordt uitleg gegeven over wat de samenwerking precies inhoudt.