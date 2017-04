7 jaar cel en boete voor pedofiele theatermaker (28)

Turnhout - De correctionele rechtbank heeft Joachim P. (28) veroordeeld tot 7 jaar cel, 6.000 euro boete en 10 jaar terbeschikkingstelling. De twintiger had een zestigtal tienerjongens seksuele voorstellen gedaan via sociale media, zelfs nog nà een eerdere veroordeling. Joachim P. was ook gewoon blijven verder werken met jongeren in een jeugdtheatervereniging in Turnhout.

De twintiger vertelde dat hij van zijn 8 tot 16 jaar door verschillende mannen misbruikt werd. Later begon hij zelf tienerjongens te benaderen via sociale media. Hij deed zich voor als meisje en vroeg hen om naaktfoto’s te sturen of om te masturberen voor de webcam.

Joachim P. had hulp gezocht, nadat hij een eerste keer tegen de lamp was gelopen, maar had zijn therapie stopgezet. In 2015 werd hij bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel, 6.000 euro boete en vijf jaar terbeschikkingstelling. “Ik las in de krant dat ik veroordeeld was, maar ik durfde uit schaamte geen verzet aan te tekenen of naar de politie te stappen.”

Hij had intussen ook nieuwe feiten gepleegd. In september 2016 werd hij aangehouden en sindsdien zit hij in de gevangenis. “Ik ben opnieuw in behandeling gegaan. We bekijken de feiten en gaan na waar het is misgelopen. Ik heb er veel aan”, vertelde P. de rechtbank.

Het openbaar ministerie had acht jaar cel, 6.000 euro boete en vijf jaar terbeschikkingstelling gevorderd, voor de oude en de nieuwe feiten samen. “Hij beseft dat hij gestraft zal worden en hij wil dat ook. Voor hem is het echter belangrijk dat hij zijn behandeling kan verderzetten”, stelde advocaat Walter Damen eerder.