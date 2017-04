Blogster eerlijk over seks tijdens zwangerschap: "Geen seksgodin, wel een walvis"

De Australische mamablogster Mel Watt heeft met haar volgers een resem details gedeeld over haar seksleven nu ze zwanger is van haar vierde kindje. In een post op Instagram gaf ze aan dat ze zich voordien had voorgenomen om dit keer een seksgodin te zijn, maar dat ze zich desondanks enkel als een aangespoelde walvis kon voelen.

Onder de naam The Modern Mumma blogt Mel Watt over het dagelijkse leven met drie kinderen en nog eentje op komst. Dat dat zoveel na elkaar zwanger zijn gevolgen heeft voor haar seksleven lijkt een evidentie en dus besloot ze een boekje open te doen over wat zich allemaal achter de schermen afspeelt in een wel heel detailrijke post op Instagram.

"Je weet vast dat er vrouwen zijn die goed gedijen als ze zwanger zijn", klinkt het. "Ze houden wel van een uit de kluiten gewassen piemel en daarnaast heb je mensen zoals mij. We proberen het wel, daar ben ik zeker van. Ik weet hoe ik in deze situatie verzeild ben geraakt en ik beloofde mezelf dat het dit keer anders zou zijn. Ik zou het omarmen, zei ik. Ik zou zoveel meer van hem houden, zei ik. Ik zou de beste seksgodin ooit worden als ik opnieuw zwanger zou worden, zei ik."

Aangespoelde walvis

"Hier ben ik dan en ik lijk net op een aangespoelde walvis. Zweterig. Ik heb uitslag op mijn buik van mijn uitgerokken huid. Mijn borsten zijn wapens geworden die iedereen knock-out kunnen slaan. Zwaar ademend. Mijn laatste scheerbeurt was er een op het gevoel. Ik zit volgepropt met tien vingers, tien tenen en allerlei lichaamsdelen die er uitsteken. Toch blijft hij me vrolijk mooi en sexy noemen."

Geweldige partner

"Wat scheelt er toch met deze man? Ik ben op mijn slechtst. Ik lek. Ik stink. Ik kreun en steun, ik ben harig en ik veronderstel dat ik meer zweet onder mijn borsten heb zitten dan hij in zijn bilspleet op de warmste zomerdag. En toch wil hij me nog. Misschien is hij een van die mensen die van dergelijke situaties houdt? Of misschien is hij gewoon een geweldige partner die ook nog eens goed kan liegen. Wat er ook van aan is, ik hou hem."