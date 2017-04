Nicolas en Evelien uit ‘Blind Getrouwd’ denken aan volgende stap

Maandagavond lieten Nicolas en Evelien in ‘Blind Getrouwd’ al weten dat ze graag getrouwd zouden blijven. Hoewel ze totaal verschillende interesses hebben, lijken de twee wel voor elkaar gemaakt te zijn en er wordt zelfs al luidop aan kindjes gedacht, dat vertellen ze aan Story.

“We hebben al over kinderen gesproken”, vertelt Nicolas. “En die zullen er zeker komen, maar we hebben geen haast. Anderzijds gaan we ook geen vijf jaar meer wachten.”

Een mening die ook Evelien deelt: “In juni word ik dertig, dus heel lang wil ik niet meer wachten, maar eerst genieten van elkaar, nu we mogen buitenkomen.”

De twee moesten hun relatie de afgelopen weken natuurlijk zo goed mogelijk geheimhouden, om de uitkomst van het programma niet te verklappen. Iets waar hun buren hen maar al te graag bij hielpen, zo blijkt. “De buren wisten het natuurlijk al, in een klein dorp doet zoiets snel de ronde. Onze overbuur heeft eens geroepen dat we nog niet samen mochten buitenkomen”, vertelt Evelien lachend aan Story.