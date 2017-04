Gezinsdag Hooibeekhoeve

Geel - Zondag 9 april 2017 houdt de Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1, Geel een gezinsdag van 10 tot 13u en van 14 tot 17u.

Tijdens deze dag zorgt Hooibeekhoeve voor een onvergetelijke dag op de boerderij voor gezinnen met kinderen. Kinderen krijgen de kans om de koeien te voederen en de kalfjes te verzorgen. Het bezoek wordt telkens afgesloten met een lekkere boerenpicknick en enkele leuke boerderijspelen voor het ganse gezin.

Er is keuze tussen een bezoek in de voor- of in de namiddag, het programma is steeds hetzelfde. De rondleidingen worden georganiseerd volgens de leeftijd van de kinderen: van 3 tot 7 jaar en voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Meer info en inschrijvingen: http://www.provincieantwerpen.be > Hooirbeekhoeve