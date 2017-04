Francken moet ook in tweede zaak geen visum afleveren aan Syrisch gezin

België moet ook in een tweede zaak geen humanitair visum afleveren aan een Syrisch gezin. Dat meldt staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dinsdag. De Raad voor de Vreemdelingenbetwistingen (RVV) besliste, na een prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie, dat ons land geen humanitair visum voor kort verblijf moet toekennen, en ook niet verplicht is om de aanvraag te herkwalificeren als een aanvraag voor een visum voor een lang verblijf. “Goed nieuws”, reageert Francken op zijn blog.

Eind maart raakte bekend dat België vanwege een procedurefout geen humanitair visum moet afleveren aan een gezin uit Aleppo, nadat een rechter ons land had veroordeeld tot een dwangsom van 4.000 euro per dag dat het gezin geen visum kreeg.

De RVV besliste ondertussen, in een parallelle zaak, dat ons land ook aan een tweede gezin geen visum voor kort verblijf moet afleveren. De Raad stapte in het kader van dat dossier naar het Europees Hof van Justitie met de vraag hoe de Europese verordening die van toepassing is, geïnterpreteerd moet worden.

Het Hof antwoordde dat de lidstaten niet verplicht zijn om humanitaire visa voor kort verblijf, die werden aangevraagd bij de vertegenwoordiging van die lidstaat, af te leveren, als duidelijk is dat de aanvragers uiteindelijk asiel willen vragen in die lidstaat. Daarnaast is ons land niet verplicht om een aanvraag voor een visum van kort verblijf om te zetten naar een aanvraag voor een visum van lang verblijf. Daarvoor moet een volledig nieuwe aanvraag ingediend worden.

Het was nog wachten op het arrest van de Raad voor de Vreemdelingenbetwistingen, die het Europees Hof van Justitie nu volgt. België moet dus, ook aan het tweede Syrische gezin, geen humanitair visum afleveren.

Staatssecretaris Theo Francken wijst er op zijn blog op dat de RVV hem in de visakwestie nu ook ten gronde gelijk geeft. “3 juridische overwinningen op 3 in deze visazaak. 3 op 3, niet slecht voor iemand die ‘een totaal gebrek aan juridische strategie’ werd verweten”, stelt de N-VA’er opgetogen. “Nu nog die dwangsommen laten annuleren en dan is deze strijd gestreden”, besluit hij.