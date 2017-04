Giovinazzi vervangt Wehrlein tijdens F1-race in China

Antonio Giovinazzi zal Sauber-piloot Pascal Wehrlein vervangen tijdens de GP van China die komend weekend plaatsvindt. Wehrlein acht zich fysiek nog niet in staat om met de nieuwe fysiek veeleisende F1-bolides een volledige race uit te rijden.

Na de bekendmaking dat Pascal Wehrlein niet zal deelnemen aan de GP van China lag het voor de hand dat Giovinazzi Wehrlein zou vervangen.

Als testrijder van Ferrari is Giovinazzi de ideale vervanger van Wehrlein. De Italiaan had eerder ook al Wehrlein vervangen tijdens de eerste wintertest en de eerste race van het nieuwe F1-seizoen en beschikt dus over de nodige ervaring in de F1-bolide van Sauber.

Tijdens zijn F1-debuut in Australië finishte Giovinazzi als twaalfde op twee ronden van racewinnaar Lewis Hamilton. Giovinazzi was meteen ook de eerste Italiaanse F1-piloot sinds Jarno Trulli in 2011.

De kans bestaat dat Giovinazzi na de GP van China ook zal deelnemen aan de derde race van het seizoen. Wehrlein, die fysiek nog steeds niet honderd procent is, zal de komende anderhalve week intens trainen. Amper een week na de GP van China volgt echter al de GP van Bahrein, waardoor het Sauber F1 team reeds aangaf dat Giovinazzi mogelijk ook in Bahrein Wehrlein zal vervangen.

