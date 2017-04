Opnieuw 45 Turkse rechters en procureurs ontslagen

De Turkse autoriteiten hebben maandag 45 rechters en procureurs uit hun functie ontheven. Dat hebben de staatsmedia gemeld. Het gaat om een nieuwe stap in het kader van de zuiveringsoperatie binnen justitie en andere openbare instellingen na de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016.

Sinds juli vorig jaar werden al minstens 113.000 ambtenaren geschorst, ontslagen of gearresteerd wegens vermoedelijke banden met de groep rond de in de VS in ballingschap levende soennitische prediker Fethullah Gülen. Die zat volgens Ankara achter de couppoging. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken liet zondagavond nog weten dat 47.155 van hen nog in voorlopige hechtenis zitten.

Volgens de krant Hurriyet werden sinds juli 4.000 procureurs en rechters ontslagen wegens hun banden met Gülen. Onder de groep rechters en procureurs die maandag werden opzijgezet door het hooggerechtshof van rechters en procureurs (HSYK) bevinden zich onder meer de drie rechters die de vrijlating hadden geëist van 21 verdachten in een proces rond de ‘mediastructuur’ van Gülen vorige week, aldus persagentschap Anadolu.