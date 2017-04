Amerikaanse tiener wilde paus doden in naam van IS

Een Amerikaanse tiener heeft maandag schuldig gepleit aan het plannen van een moordpoging in naam van Islamitische Staat (IS) op paus Franciscus, toen die in 2015 een bezoek aan de Verenigde Staten bracht.

De 17-jarige jongen uit New Jersey wilde volgens het ministerie van Justitie toeslaan op 27 september 2015, op de misviering ter afsluiting van de katholieke familiedagen in Philadelphia. Hij wilde een schutter laten vuren op de paus en explosieven laten ontploffen in de massa. Zonder het te weten benaderde hij echter een undercoveragent van de FBI om hem te helpen, waardoor hij twaalf dagen voor de bewuste dag kon aangehouden worden.

Hij pleitte schuldig aan poging tot het verlenen van materiële steun aan terroristen, en riskeert daarvoor vijftien jaar cel. Hij wilde de aanslag plegen om IS te steunen, maar het ministerie van Justitie gaf geen details over hoe hij met de terreurgroep communiceerde.