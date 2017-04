Extra camera's op komst tegen fietsdiefstallen

Mechelen - De plaag van fietsdiefstallen in Mechelen is moeilijk in te dijken. Daarom komen er tegen de zomer extra bewakingscamera's aan de twee stations.

De belangrijkste criminele fenomenen zijn vorig jaar gedaald, maar fietsdiefstallen blijven een probleem. De afgelopen jaar zijn ze gemiddeld met een kwart gestegen. In 2016 zelfs met 34% tot 792 feiten. Door fietsen uit te rusten met een chip zetten we een eerste stap in de strijd tegen diefstallen", zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).

Door de zendertjes is een gestolen tweewieler traceerbaar door de camera's met automatische nummerplaatherkenning. "Bijna 5000 mensen hebben al zo'n chip besteld. Heel wat fietsen zijn ondertussen uitgerust met het systeem", vertelt hoofdcommissaris Yves Bogaerts van de politie Mechelen-Willebroek.

Fietsdiefstaltoerisme...

Vooral in de twee stationsbuurten en in de omgeving van de Grote Markt slaan fietsendieven toe. "We gaan aan de stations extra camera's plaatsen die ook kunnen dienen tegen overlast", stelt Somers. De politie hoopt de komende maanden een beter zicht te krijgen op de afzetmarkt van fietsendieven. "Dat zijn niet langer de klassieke rommelmarkten. We zien het fenomeen van fietsdiefstaltoerisme opduiken. Iemand komt met de trein naar de stad en rijdt met een gestolen fiets terug", legt zonechef Bogaerts uit.