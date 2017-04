Jonge vriendinnen openen deze zomer Café Josee aan Te Boelaerpark

Berchem / Borgerhout - Het is nog even wachten, maar deze zomer krijgt de buurt rond het Te Boelaerpark er met Café Josee een nieuwe stek bij. Dan stappen Hanne Elsen (27) en Stefanie Anciaux (25) samen in een nieuw avontuur. “We hebben hier het gat in de markt gevonden”, lachen de vriendinnen.

Het koken was Hanne al langer dan vandaag onder de huid gekropen. “Eindelijk een eigen eetcafeetje beginnen, daar ben ik ondertussen helemaal klaar voor.” Stefanie begeleidde op haar beurt jonge ondernemers bij de opstart van hun eigen zaak. Het enthousiasme van haar klanten werkte aanstekelijk. Met Café Josee, naar de naam van een van hun moeders, is het hun beurt.

Lokale producten

De twee ambiëren een pure, lokale en toegankelijke keuken. In Café Josee moet je zowel voor brunch, lunch of een volkse keuken terechtkunnen. “Zelf heb ik doorheen de jaren heel veel vegetarisch gekookt”, zegt Hanne. “Vegetarische gerechten ga je hier dus zeker kunnen krijgen. Maar we willen dat iedereen het hier naar zijn zin heeft, dus willen we ook een gewone spaghetti of croque monsieur op de kaart zetten. Wel gaan we de nadruk legen op lokale producten en seizoensgroenten.”

Met hun café hopen de twee tegen de zomer te kunnen starten.