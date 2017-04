Afgezette jonge N-VA’er start eigen partij VolksLiga

Mechelen - Mechelaar Henning Van Duffel (24), vorige zomer afgezet als voorzitter van Jong N-VA, richt een nieuwe partij op. Met VolksLiga wil hij in 2018 deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Van Duffel, die deels Noorse roots heeft, is vorig jaar uit N-VA gebannen. “Officieel weet ik eigenlijk nog altijd niet waarom. Achteraf heb ik tussen de lijnen door verstaan dat wij te veel in het nieuws kwamen. Waren wij te kritisch voor het stadsbestuur? Wellicht was dat een van de redenen”, zegt hij. Na enkele maanden stilte bereidt hij zich nu voor op een nieuwe uitdaging: VolksLiga, een partij die volgens de twintiger een brede aanvulling moet zijn op zowel rechts als links.

“Maar vooral met de focus op meer vrijheid en tegen positieve discriminatie. Onze kernthema’s worden wonen, mobiliteit en veiligheid, maar de fundamentele rode draad doorheen heel het programma is de fundamentele vrijheid van keuze voor de Mechelse burger. Die willen wij meer betrekken bij beslissingen. Mensen hebben vandaag vaak het gevoel dat ze niet worden gehoord”, stelt Henning Van Duffel.

"We streven naar tien kandidaten"

Zijn politiek project combineert hij voorlopig nog met zijn studie voor leerkracht. Het is bijgevolg zeker niet zijn ambitie om volgend jaar met een volledige lijst van 43 kandidaten naar de Mechelse kiezer te trekken. Dat is het aantal zitjes dat in de gemeenteraad in te vullen zijn. “We streven naar tien, maar het mogen er natuurlijk meer zijn”, geeft Van Duffel aan. Hij heeft alleszins al enkele thema’s uitgezet waar hij bij Mechelaars een gevoelige snaar te raken. Een eerste is betaalbaar wonen. “Wonen is gevoelig duurder geworden in Mechelen. Nog niet zo duur als bijvoorbeeld in Leuven, maar wel genoeg om er iets aan te doen. Samen met projectontwikkelaars wil ik bekijken of het haalbaar is om compacter en dus goedkoper te bouwen. Als inspiratie kunnen de containerwoningen voor studenten in Amsterdam dienen”, legt de twintiger uit.

"Vier keer per maand door autoluwe zone"

Met zijn VolksLiga wil Henning Van Duffel ook ten strijde trekken tegen de invoering van de lage-emissiezone in Mechelen. “Dat is geen oplossing om tot zuiverdere lucht te komen in de stad. Mensen aanzetten om meer het openbaar vervoer te gebruiken, is er wel een. Al moet dan ook het aanbod verbeteren”, klinkt het. Als het van de jonge Mechelaar afhangt, wordt er ook gesleuteld aan de autoluwe zone. Zo pleit hij ervoor om bestuurders die een overtreding maken niet onmiddellijk een boete van 55 euro te geven. “Vier keer per maand moet het mogelijk zijn om zorgeloos te shoppen in de stad. Elk weekend dus. De stop tussen de IJzerenleen en de Steenweg vind ik overigens zinloos voor de bereikbaarheid van de stad”, stelt Van Duffel.

Tegelijk vraagt hij een kerntakendebat. “Is het per se nodig dat pakweg cultuurbeleving en zorgverlening worden ingericht door de stad?”