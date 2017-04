Arbeiders vinden menselijke botten tijdens graafwerken

Heist-op-den-Berg - Tijdens de werkzaamheden rondom de Sint-Guibertuskerk in Itegem (Heist-op-den-Berg) werden maandag menselijke resten aangetroffen. Allicht gaat het om restanten van het vroegere kerkhof, dat tot aan begin van de twintigste eeuw in gebruik was.

Itegems historicus Ivan Dockx is al jaren geboeid door de geschiedenis van zijn thuisdorp en bracht er in het verleden al verschillende publicaties over uit. “De mensen van Itegem werden tot 1911 rond de kerk begraven”, vertelt hij. “Daarna werd het nieuwe kerkhof in de Kerkstraat in gebruik genomen. Uit stamboomonderzoek blijkt dat er van mijn persoonlijke voorouders tussen 1700 en 1830 al zeker vijftien mensen begraven werden rond de Itegemse kerk. Mocht je DNA-stalen nemen van de restanten, vertoont dat waarschijnlijk dus nog wel overeenkomsten met bepaalde dorpsgenoten.”

Restanten opnieuw begraven

Burgemeester Luc Vleugels (CD&V) werd op de hoogte gesteld van de vondst en stuurde de politie ter plaatse om alles zo sereen mogelijk te laten verlopen. Via de politie werd ook de verantwoordelijke ingenieur van de technische dienst ingelicht. “Ten eerste is het van belang dat er respectvol wordt omgegaan met datgene wat al gevonden is, en wat eventueel nog gevonden wordt”, zegt de burgemeester. “Bovendien moet ook een respectvolle manier gevonden worden om de restanten definitief te begraven.”