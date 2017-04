Monument voor Joodse gedeporteerden verhuist

De herdenking van de slachtoffers van de Holocaust is een jaarlijkse traditie aan het monument in de Belgiëlei. Foto: Kioni Papadopoulos

Antwerpen 2018 - Het monument voor de gedeporteerde Joodse bevolking verhuist in het najaar van de Belgiëlei naar de Louiza-Marialei. Die plek is groot genoeg om het op termijn te laten inrichten als plaats om de Holocaust te herdenken.

Het herdenkingsmonument voor de gedeporteerde Joodse bevolking werd ingehuldigd op 27 mei 1997 op het kruispunt van de Belgiëlei met de Mercatorstraat, een symbolische plek met het viaduct van de treinsporen. “Maar tijdens de jaarlijkse herdenking is de plek aan de Belgiëlei te klein”, zegt Antwerps districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA).

In het najaar komt het herdenkingsmonument op de hoek van de Louiza-Marialei en de Rubenslei over het Stadspark. Het komt op de plek waar nu het beeld Meisje met de geit staat. “De Rubenslei is een rustigere baan en bij een herdenking gaat dit minder impact hebben op het verkeer”, zegt Cordy. “Bovendien ligt het centraler in de stad.”

Het beeld Meisje met de Geit verhuist naar een locatie in het Stadspark. “Op termijn hopen we los van het monument deze plek ook uit te werken tot een plaats van herdenking met mogelijk de namen van de slachtoffers”, zegt Cordy.