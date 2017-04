Siska Schoeters krijgt eigen dagelijkse quiz op Eén

Siska Schoeters presenteert dit jaar voorjaar nog ‘De Club’, een nieuwe dagelijkse quiz op Eén. Dat meldt de VRT op Twitter.

Het gaat om een dagelijks programma dat over enkele maanden al op antenne moet gaan. De opnames starten half mei en lopen al zeker tot en met eind juni. Het opzet van Siska’s ‘Club’ is simpel: samen met drie nog onbekende BV’s heeft Siska een club opgericht, waar iedereen deel van wil uitmaken. Een andere BV daagt in elke aflevering een clublid uit om zo zelf lid te kunnen worden van de club. Als de uitdager wint, verwezenlijkt hij of zij in dat doel.

Schoeters presenteerde tot vorig jaar de ochtendshow op Studio Brussel en zit nu in het middagblok. Op televisie presenteerde ze eerder al de muziekquiz ‘Olalala’ op Canvas en de talkshow ‘Bart en Siska’ op Eén, al waren beide programma’s geen lang leven beschoren.