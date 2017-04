Jongen wil meisje origineel mee uit vragen en roept de hulp van de politie in

“Juffrouw, zou u even langs de kant kunnen gaan staan?” De tiener Samantha Vallier was doodsbang en ongerust toen de plaatselijke politie haar en een vriend lieten stoppen aan de rand van de weg. “Ik heb toch niets gedaan”, stamelde ze nog, maar de agenten gaven haar toch een bon. Maar wat daarop stond had ze niet meteen verwacht.

Samantha nam met bevende hand het papiertje aan. Haar vriend die ernaast zat, Wesley Wade, spoorde haar aan om alles eens goed na te lezen. Met een goede reden, want het was een nepboete. Daarop stond te lezen: “Wil jij naar het dansfeest gaan met Wes?”

Foto: Facebook

Wesley, die naar school gaat op de Reeths-Puffer High School in Michigan, had al een tijdje een oogje op Samantha Vallier. Hij wou haar heel graag meevragen om met hem naar het dansfeest op zijn school te gaan, maar wist niet goed hoe hij dat moest aanbrengen.

De politie uw vriend, dacht hij toen. Hij besloot dan maar de hulp in te roepen van het plaatselijke politiekorps en die hielpen hem maar al te graag. Het White Hall Police Department uit de Amerikaanse staat Michigan nam die slogan wel heel letterlijk. Toen Wesley Wade hen om hulp vroeg, stonden zij dan ook meteen paraat om de tiener een handje te helpen.

En Samantha? Die barste in lachen uit. “Waarom doe je mij zoiets aan?” was haar eerste reactie. Maar op 6 mei 2016 stond ze aan zijn zijde op het dansfeest. De video die het hele gebeuren heeft vastgelegd, is ondertussen viraal gegaan en is al meer dan 13.000 keer bekeken. Je hoort Samantha nog net in lachen uitbarsten: “Waarom doe je mij zoiets aan?”, lacht ze.