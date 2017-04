Ex van Yolande uit ‘The Sky is the Limit’ verduisterde 73.000 euro

Yolande (links) uit ‘The Sky is the Limit’. Foto: Jan van der Perre

Brasschaat - Een vastgoedmakelaar uit Brasschaat wordt ervan beschuldigd dat hij systematisch voorschotten in eigen zak stak. Dirk V.T., de ex van ‘The Sky is the Limit’-ster Yolande, verduisterde in totaal 73.000 euro.

Een van de gedupeerden stapte in 2014 met een klacht naar de politie. Makelaar Dirk V.T. had een een 'officieel' document opgesteld op om de gedupeerde 20.000 euro voorschot te laten betalen op een rekening van een notaris. Die laatste kreeg het geld echter nooit te zien: het was Dirk V.T. die het voorschot ontving. Op precies dezelfde manier maakte Dirk V.T. nog vier slachtoffers. In totaal ging hij met 73.000 euro aan de haal.

Dirk V.T. is de ex-partner van Yolande Van Hoydonck, die op geen enkele wijze bij de rechtszaak betrokken is. Yolande schittert momenteel samen met haar dochter Melissa in het VIER-programma ‘The Sky is the Limit’. Het lijkt dat beiden op bedenkelijke types vallen: onlangs zat de vriend van Melissa tien dagen in de cel in een internationaal onderzoek naar drugshandel en witwassen.