Deze superfans hebben prachtige cadeaus voor Tom Boonen

Retie / Schoten -

Tom Daeseleire en Hans Plessers hebben morgen bij de start van de Scheldeprijs in Mol een fraai geschenk in petto voor de afscheidnemende Tom Boonen: een gouden pin belegd met 72 briljanten “Hij is onze ultieme wielerheld”, zeggen de juweliers van Ma Tu Vu Jewels op de Amerikalei in Antwerpen.