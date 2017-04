Brooddief ziet zichzelf aan het werk op Facebook

Bakker Guy Voorts uit Vlimmeren (Beerse) heeft zondag dankzij een kleine camera in een broodautomaat in Wechelderzande (Lille) een brooddief op beeld kunnen vastleggen. De dader zag zichzelf plots op Facebook verschijnen.

“Vorig jaar heb ik al eens een dief kunnen identificeren, maar de diefstallen bleven maar duren. Daarom besliste ik om in de automaat zelf een kleine camera die werkt via een 4G-netwerk te plaatsen. De bewegingscamera maakt dan beelden als iemand met zijn handen ver in de automaat zit”, weet Voorts.

Regeling niet aanvaard

“Met dit systeem heb ik de dief goed kunnen filmen en had ik zijn gezicht ook goed in beeld. Ik heb die beelden maandagochtend zelf op Facebook geplaatst. Even later kreeg ik telefoon van de man, iemand uit Wechelderzande zelf, met de vraag om de beelden van het internet te halen”, vertelt de bakker.

Hij stelde een financiële regeling voor met de brooddief om zo een officiële klacht bij de politie nog te vermijden. “Hij heeft laten weten dat hij de schaderegeling toch niet aanvaardt. Dinsdag (vandaag, red.) dien ik een klacht in bij de politie. Die diefstallen uit de automaten hebben mij al duizenden euro’s gekost”, zegt de creatieve bakker.