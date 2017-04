Talpa koopt weer aandelen TMG

Talpa heeft zijn belang in Telegraaf Media Groep (TMG) opnieuw een stukje vergroot. Dat maakte het bedrijf van de Nederlandse televisiemagnaat John de Mol maandag bekend. Het is voor het eerst in ruim een week dat De Mol weer aandelen TMG inslaat.

Talpa beschikt nu over een belang van 28,70 procent in TMG. Dat was eerder 26,98 procent. De laatste pluk aandelen die De Mol op 3 april kocht, bedroeg 794.296 certificaten TMG voor een gemiddelde prijs van 6,449 euro per stuk. De Mol is in een overnamestrijd om TMG verwikkeld met Mediahuis. Dat Belgische bedrijf, eigenaar van onder meer NRC, trekt samen op met de familie Van Puijenbroek, al jaren grootaandeelhouder van TMG. Samen bezitten zij bijna 60 procent van de aandelen.

Er ligt al een akkoord tussen TMG en Mediahuis voor 6 euro per aandeel, maar daar heeft De Mol zich niet bij neergelegd. De mediamagnaat biedt 6,50 euro per aandeel TMG.

TMG verloor de afgelopen week aan beurswaarde. Dat kwam onder meer doordat Talpa zich nauwelijks roerde. Maandag stond het aandeel door de transacties van De Mol weer volop in de belangstelling.

Het aandeel TMG sloot maandag 5,6 procent in de plus op 6,54 euro. Daarmee was het een van de sterkste stijgers op het Damrak.

