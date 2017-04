Amper 7 km² en 30.000 inwoners, maar toch is Gibraltar het eerste slachtoffer in de Brexit-strijd

De Brexit is niet eens een week oud en er woedt al een (woorden)oorlog tussen Groot-Brittannië en de EU. Inzet van de ongemeen hevige salvo’s over en weer is de toekomst van de Britse kroonkolonie Gibraltar, waar Spanje al heel erg lang zijn zinnen op heeft gezet. De gemiddelde Gibraltarees lijkt als eerste de dupe te worden van de Brexit-strijd.

Spaanse diplomaten zijn er met enig lobbywerk in geslaagd om de kwestie Gibraltar in de Brexit-onderhandelingen te smokkelen. In het ontwerp-onderhandelingsplan staat dat de toekomst van ‘de Rots’ ...