Oudste kerncentrale van Frankrijk stilgelegd na waterlek

In de kerncentrale Fessenheim in het Franse departement Haut-Rhin is op 1 april het reactorblok 1 tijdelijk uitgeschakeld nadat een geringe hoeveelheid niet-radioactief water uit een leiding was gelekt. Dat deelde een woordvoerster van exploitant EDF maandag in Parijs mee. Ze bevestigde daarmee een bericht in de krant Dernières Nouvelles d’Alsace.