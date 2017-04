Nederlandse brug in regenboogkleuren tegen homogeweld

De brug over de IJssel bij Westervoort wordt maandagavond aangelicht in regenboogkleuren. De buurgemeente van de Nederlandse stad Arnhem doet dit uit protest tegen de mishandeling van twee homoseksuele mannen zondag in die stad, zo laten burgemeester en wethouders weten.

De Westervoortsebrug heeft net nieuwe verlichting gekregen om de brug bij evenementen een bijzondere kleur te kunnen geven. Dat zou komende zaterdag voor het eerst gebeuren bij de herdenking van de opmars van geallieerde troepen in de Tweede Wereldoorlog. Maar het college wilde maandag direct een steunbetuiging laten zien: “Wij vinden het onacceptabel wat er is gebeurd. Diversiteit hoort bij Nederland, geweld niet. Dat de verlichte brug maar door iedereen gezien mag worden.’‘

Waarnemend burgemeester Boele Staal van Arnhem riep Arnhemmers op om zaterdag deel te nemen aan een demonstratie in zijn stad tegen homogeweld. Het voltallige college zal daar ook zijn, zei hij maandagavond aan het begin van de raadsvergadering. Staal is op bezoek geweest bij de mannen die in elkaar zijn geslagen. Zes merendeels minderjarige verdachten zijn gearresteerd.