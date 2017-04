Protest van leraren en leerlingen tegen uitzetting Armela (18)

Antwerpen - Leerkrachten van het Antwerpse Stedelijk Lyceum Cadix trekken aan de alarmbel. Armela, een meisje van 18 uit Albanië, is vorige week halsoverkop opgepakt en overgebracht naar het gesloten asielcentrum 127Bis van Steenokkerzeel.

Het meisje liep gewoon school in Merksem. Maar nu ze 18 geworden is, moet ze het land uit. Haar leerkrachten willen op z’n minst dat ze het schooljaar hier nog kan afmaken.

Eén van haar leerkrachten is Armela gaan opzoeken in het asielcentrum. “Ze lacht nog steeds, maar het is heel zwaar”, vertelt ze. “Het is er bijna een gevangenis: een uurtje per dag mag ze buiten komen, voor de rest zit ze op haar kamer.”

OKAN

Het meisje blinkt uit in haar klas en is bijna klaar voor het ‘normale’ onderwijs: “Ik geef al vijf jaar les in OKAN (Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen, red.) en Armela is echt een van de beste leerlingen die we gehad hebben.”

Armela wil er alles aan doen om in ons land te kunnen blijven, al weet niemand hoe het nu verder moet.