deFilharmonie verandert van naam

Antwerpen 2018 - deFilharmonie, het Belgische symfonieorkest dat de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen als thuisbasis heeft, verandert van naam. Het orkest heet vanaf nu ‘Antwerp Symphony Orchestra’.

“Met deze nieuwe naam willen we de banden met onze thuisstad verstevigen en een prominentere plaats innemen op buitenlandse podia”, klinkt het. “Want het Antwerp Symphony Orchestra wil zowel in Antwerpen als daarbuiten grenzen verleggen en #thesoundofantwerp echt overal laten weerklinken.”

Met de keuze voor ‘Antwerp’ in de naam wil het orkest haar maatschappelijk engagement naar de stad toe concretiseren. “Sinds de jaren 80 organiseert het orkest opMaat-concerten en brengt het muziek naar ernstig zieken en gedetineerden. Het Antwerp Symphony Orchestra wil dan ook de verschillende bevolkingsgroepen, die deel uitmaken van het stedelijk weefsel, ontroeren en inspireren.”

Van ‘Philharmonie van Antwerpen’ naar ‘Antwerp Symphony Orchestra’

Het Belgisch orkest veranderde in het verleden al een paar keer van naam. In 1955 werd het opgericht als ‘Philharmonie van Antwerpen’. In januari 1985 werd dat ‘Filharmonisch Orkest van Vlaanderen’, en enkele maanden later ‘Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen’. Sinds september 2002 was het ‘Koninklijke Filharmonie van Vlaanderen’, of beter bekend als ‘deFilharmonie’.