Dit zijn goedkoopste F1-races om te bezoeken

Iedere racefanaat droomt ervan: een Formule 1 race bezoeken. Voor Belgen is de grote prijs van België uiteraard het goedkoopst om te bezoeken, maar er zijn circuits waar de toegang nog goedkoper is. Besparingsplatform Flipit zocht naar aanleiding van de start van het Formule 1 seizoen uit welke races het goedkoopst zijn om te bezoeken.

In Europa betaal voor toegangskaarten in 2017 het minst in Hongarije en Oostenrijk, kaartjes voor het hele weekend kosten daar respectievelijk 99 euro en 105 euro. Niet verwonderlijk: in Europa is de Grand Prix van Monaco het duurst, je betaalt daar namelijk 244 euro voor een weekend toegang. Daarnaast is er op vrijdag geen F1 in Monaco (de vrije training vindt plaats op donderdag) en zul je dus ook een extra hotelovernachting moeten boeken om alles te kunnen zien.

De goedkoopste tickets vind je in Maleisië, voor het circuit van Sepang. Een toegangsticket voor drie dagen kost je daar slechts 22 euro. China en Japan volgen met een prijzen van 42 en 77 euro. Opvallend is dat een toegangskaartje voor de GP van Mexico momenteel het duurst is, daar betaal je namelijk 262 euro voor een weekend. Dat betekent voor de inwoners van Mexico dat ze zo’n 82 procent van hun gemiddelde maandelijkse loon uit moeten geven aan een weekend Formule 1.