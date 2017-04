Wim De Geyter is nieuwe voorzitter Cycling Vlaanderen

Wim De Geyter is aangesteld als de nieuwe voorzitter van Cycling Vlaanderen. Zaterdag werd hij verkozen tijdens de algemene vergadering in Peer, zo heeft de federatie maandag bekendgemaakt.

De Geyter neemt de voorzittersfunctie over van Jules Vandergunst. “Als voorzitter wil ik er voor iedereen zijn, onafhankelijk van de provincie die men vertegenwoordigt”, aldus De Geyter. “Daarnaast wil ik dit immense team leiden met respect voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de wielersport, zowel in het competitieve luik (alle disciplines) als op het recreatieve vlak.”

Cycling Vlaanderen kreeg zaterdag ook een nieuwe secretaris: André Vanlint volgt Jean Brebels op.

In oktober 2016 kreeg Wielerbond Vlaanderen met Cycling Vlaanderen een nieuwe benaming. De door de Vlaamse overheid erkende federatie promoot de wielersport in Vlaanderen, en meer in het bijzonder het jeugdwielrennen, het niet-professionele wielrennen en de recreatieve sportbeoefening. Samen met de Vlaamse wielerclubs staat ze in voor de organisatie van wedstrijden en het opleiden van renners.