Onverwacht bezoek? Met deze trucjes maak je je huis schoon in minder dan een half uur

Ligt je huis er slordig bij als je vrienden plots eens willen binnenspringen? Met enkele kleine en snelle ingrepen, getipt door het Britse poetsbedrijf Fantastic Services, ziet het er in zo’n twintig minuten tijd er al een pak minder chaotisch uit.

Zet muziek op

Het lijkt niet meteen een praktische tip, maar dat is het wel. Een beetje uptempo muziek kan je helpen motiveren. Dus leg zet het volume wat hoger, trek de rubberen handschoenen aan. Ready, set, go!

Open de ramen

Hoe koud het buiten ook is: zet de ramen open en laat een beetje verse lucht naar binnen komen. Die blaast muffe geurtjes meteen weg.

Leg de vuile was weg

Rondslingerende kleren - lees een trui in een bolletje hier en een paar kousen daar - geven je interieur een rommelige indruk. Centraliseer alles in de wasmand of hang netjes in de kast. Genoeg tijd? Leg andere items zoals boeken en afstandsbedieningen op hun plaats.

Maak je bed op

Het is aanlokkelijk om alle rommel in je slaapkamer te proppen en de deur achter je dicht te trekken, maar het is nog beter om een slordig bed gewoon op te maken. Als iemand toevallig je kamer binnenwandelt, hoef je je alvast geen zorgen te maken.

Dweil de vloer

Dit klusje is iets arbeidsintensiever dan de rest, maar een must als je tijd. Zelfs een vluchtige stofzuigsessie of eenbeetje vegen kan al een groot verschil maken. Begin in de living en hou plekken waar je gasten minder zullen komen tot op het laatste moment.

Gebruik één spray

Een allesreiniger in huis? Dan kan je hem nu gebruiken voor wat hij dient: alles aan een supersnel tempo schoon te maken. Van het televisiemeubel tot het aanrecht - laat je helemaal gaan, maar verwissel een doek als je aan de badkamer begint. Maak dat de toiletbril kraaknet is en plooi handdoeken mooi op.

Zet het vuilnis buiten

Je bent er bijna: check hoe vol je vuilniszak zit. Bestaat het risico dat hij tijdens het onderonsje met vrienden gaat uitpuilen? Ververs en zet de volle zak buiten. Relax en wacht nu tot de bel gaat.