Doelwit cocaïne-oorlog veroordeeld

Borgerhout - De rechtbank in Antwerpen heeft een jaar cel uitgesproken tegen Mohamed E.H. (25) uit Borgerhout. E.H. werd in 2015 tegengehouden toen hij rondreed met een rijbewijs met daarop wel zijn foto maar een andere naam, valsheid in geschrifte dus.

Uit het onderzoek bleek dat E.H. het rijbewijs gekocht had voor 150 euro. In het bepalen van de strafmaat hield de rechtbank rekening met het feit dat E.H. al sinds 2011 de verkeersovertredingen opstapelde, dat terwijl hij niet eens een (geldig) rijbewijs had. De beklaagde liet verstek gaan tijdens zijn proces.

Op vraag van het parket besliste de rechtbank dat de man onmiddellijk aangehouden moet worden. Justitie kan daarmee mee in het rijtje van mensen die op zoek zijn naar E.H. gaan staan. De jonge Borgerhoutenaar is al een tijdlang een van de doelwitten in een cocaïne-oorlog in Antwerpen.

De deur en gevel van zijn woning in de Guldensporenstraat werden al twee keer doorzeefd met kogelsvan een stevig kaliber.