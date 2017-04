Inbrekers kraken kluis in tuincentrum

Oud-Turnhout - Onbekenden hebben maandagochtend rond 5.30u ingebroken in het bekende tuincentrum Sels op Donk in Oud-Turnhout. Ze wisten de kluis te kraken en de opbrengsten van het weekend te roven.

De inbrekers slaagden er tijdens hun inbraak in om de zware beveiligingsmaatregelen in het tuincentrum te ontwijken of omzeilen. Zo geraakten ze uiteindelijk in het kantoorgedeelte op de eerste verdieping.

Daar wisten ze de brandkast open te slijpen en de inhoud te roven. Die bestond uit de opbrengsten van het weekend, het wisselgeld in de kassa’s en de binnengebracht ecocheques van de eerste drie maanden van dit jaar.

Sels bekijkt nu met de beveiligingsfirma hoe ze een herhaling kunnen voorkomen. De politie zou wel sporen en aanwijzingen hebben.