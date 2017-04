Hoofdsponsor verlengt steun aan veldritploeg van Bart Wellens

Ook volgend jaar zal de veldritploeg van Bart Wellens, Steylaerts-Verona, dezelfde hoofdsponsor behouden. Steylaerts Badkamerrenovatie verlengt de overeenkomst na een voltreffer in het eerste jaar. “We hopen een vervolg te breien aan een geslaagd eerste seizoen.”

Bart Wellens en zijn troepen beleefden vorig seizoen een vruchtbare vuurdoop in het veld, met een reeks mooie overwinningen en WK-selecties voor Maud, Gianni en Marcel als apotheose. Ploegleider Bart is dan ook erg opgetogen met het vertrouwen van Steylaerts Badkamerrenovatie. “Het is natuurlijk heel leuk om te horen dat Steylaerts Badkamerrenovatie ons de kans geeft om nog verder te groeien”, klinkt het. “Na een moeizame start behaalden we vorig seizoen in het tweede deel mooie resultaten. We hebben nog veel werk voor de boeg, maar dit nieuws is alvast een flinke stap in de goeie richting.”