Een heerlijk ruikend huis? Deze parfums maak je zelf

De grote lenteschoonmaak al gedaan? Dan heeft je stulpje misschien nog een finishing touch nodig zoals een heerlijk huisparfum. Goed nieuws: met deze ingrediënten flans je zelf een natuurlijk fris geurtje in elkaar.

De gerenommeerde interieurblog Apartmenttherapy tipt om een mix te maken je favoriete fruit, kruiden en specerijen te verzamelen. Doe alles samen in een stoofpot, voeg water toe en laat een hele dag sudderen op een zacht vuurtje. Hou het waterpeil in het oog en vul bij indien nodig. Twee takjes rozemarijn samenvoegen met schijfjes van twee citroenen, een theelepeltje vanille en water is een klassieker voor een heerlijk geurend huis.

DIY potpourri

Geen dag tijd om een sudderende pot in het oog te houden, dan kan je jouw eigen potpourri maken. Doe gedroogde kruiden zoals rozemarijn en bloemen zoals lavendel samen met gedroogde vruchten in een schaal. Suggestie: meng gedroogde appels, schijfjes sinaasappel, kaneelstokjes en zet op je salontafel.

Foto: Shutterstock

Zelfgemaakte spray

Heb je het meer voor geuren die je kan verstuiven. Dan kom je al een heel eind met citrusvruchten en een beetje wodka. Schil citroenen, sinaasappelen en limoenen. Dompel de schillen onder in een kom wodka. Laat een nachtje weken - hoe langer het kan trekken, hoe beter. Snijd de schillen nu in fijne stukjes. Giet in de lege parfumflacon en voorzie de helft water, de helft wodka. Klaar!