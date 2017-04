'Obese' Pink roept vrouwen op niet langer naar weegschaal te kijken

Na haar tweede zwangerschap krijgt Pink (37) er maar moeilijk de extra kilootjes af die ze was bijgekomen, maar dat laat ze niet aan haar hart komen. Meer nog, ze roept ook andere vrouwen op niet langer naar de cijfers op de weegschaal te kijken, want als ze die zou moeten geloven, zou ze obees zijn.

In december nog beviel Pink van haar tweede kindje. Enkele maanden later is ze nog niet helemaal terug op gewicht, ook al werkt ze stevig aan haar lijn in de fitness. Met een boodschap op Instagram wou ze meedelen dat je beter naar je lichaam luistert in plaats van naar de cijfers op de weegschaal en daar heeft ze een goede reden voor.

"Zou je geloven dat ik 72 kilo weeg en dat voor 1,60 meter? Volgens de 'normale standaarden' maakt me dat obees. Ik weet dat ik na baby nummer twee nog helemaal mijn doel niet heb bereikt, maar potverdikke ik voel me helemaal niet obees. Het enige hoe ik me voel is zoals mezelf. Ga van die weegschaal af dames", klinkt het.