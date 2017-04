Nederlandse politie pakt Belg met lange celstraf op aan Kempense grens

Mol - De Nederlandse politie heeft bij de grensovergang in Bladel, aan het Kempense Postel, een 22-jarige Belg aangehouden die nog een gevangenisstraf van bijna zeven jaar moet uitzitten. De man werd door de Belgische autoriteiten gezocht.

De Nederlandse wetsdienaars ontdekten de Belgische man toen ze in de nacht van zaterdag op zondag op de A67 de inzittenden van een auto controleerden. Hij bleek nog een openstaande gevangenisstraf van zes jaar en tien maanden te hebben. Hij is aangehouden en overgedragen aan het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Over zijn uitlevering wordt op een later moment beslist.