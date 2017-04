Laatste opknapwerken aan kasseistroken in droge "Hel van het Noorden"

Zondag is het tijd voor de Helleklassieker, en de voorbereiding op de wedstrijd is in volle gang. Dat gaat verder dan enkel dranghekken of kilometerbogen plaatsen, want ook enkele kasseistroken zijn amper zes dagen voor de start van Parijs-Roubaix nog in “opbouw”. Onder andere aan de kasseien in Briastre worden vandaag nog de laatste renovaties afgewerkt voor de passage van de renners komende zondag. Er werd ook een nieuwe kleurcode voor de kasseisectoren voorgesteld.

De oplapwerken worden gedaan door Les Amis de Paris-Roubaix, een groep vrijwilligers die de kasseistroken uit de Helleklassieker onderhoudt. Dat kunnen zij overigens in aangenaam weer doen, want de rest van de week zal het zonnig blijven in de Hel van het Noorden. Ook voor de dag van de wedstrijd is zon en een aangename temperatuur van twintig graden voorspeld. Het belooft dus net zoals de vorige jaren weer een stoffige dag te worden in Roubaix.

In het bijzijn van de pers werd aan het Bos van Wallers ook de nieuwe kleurcode voorgesteld die vanaf dit jaar in de Helleklassieker zal gebruikt worden. Ook Tour de France-baas Christian Prudhomme was bij de presentatie aanwezig. De sectoren hadden al een bepaald aantal sterren om hun moeilijkheidsgraad aan te duiden, nu komt daar nog een kleurtje bij: de lichtste stroken zijn geel aangeduid, gevolgd door blauw, oranje, rood en uiteindelijk zwart voor de drie zwaarste sectoren: Trouée d'Arenberg, Mons-en-Pévèle en Le Carrefour de l'Arbre.

