Harde kern Lierse blijft weg uit stadion en volgt match in uitgaansbuurt

De oproep van de harde kern van Liersesupporters om, uit protest tegen het beleid van voorzitter Maged Samy, de wedstrijd niet in het stadion maar via tv-schermen in de cafés van de Eikelstraat te bekijken, werd goed opgevolgd. Al voor het matchbegin liep het in de uitgaansbuurt vol fans. Hun aantal groeide nog tijdens de wedstrijd.