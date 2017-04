Internationale pers zet dit Belgische festival in de top tien, maar heb jij er ooit van gehoord?

Muziekliefhebbers hebben misschien wel al van Lowlands, Primavera Sound of Melt gehoord, maar ken je Meakusma Festival? Het Belgische festival dat plaatsvindt in Eupen wordt door de Britse krant The Guardian in elk geval wel in de top tien van beste muziekfestivals van Europa gezet.

De Europese festivalkalender is er eentje die bulkt van de evenementen en voor elk wat wils biedt. Dat België het festivalland bij uitstek is, is al lang geen geheim meer. Maar in Eupen in de Oostkantons hebben ze duidelijk wel nog een goedbewaard geheim in pacht. Het Meakusma Festival, dat dit jaar op 8,9 en 10 september plaatsvindt in cultuurcentrum Alter Schlachthof, wordt door The Guadrian namelijk getipt als een van de beste festivals die Europa rijk is.

Het vertoeft daarmee in het gezelfschap van Off Festival in Polen, Into The Valley In Estland en Zweden, Melt in Duitsland, Nuits Sonores in Frankrijk, Primavera Sound in Portugal en Spanje, Lowlands in Nederland, UVA Festival in Spanje, Outlook in Kroatië en Flow Festival in Finland.

Experimentele geluiden

"Hoewel het een van de nichefestivals in de lijst is, is dit festival zeker een vermelding waard, want het omschrijft zichzelf als drie dagen het ondefinieerbare vieren door middel van muziek, installaties en lezingen", klinkt het in The Guardian. "Voor zijn tweede editie bevat de line-up van Meakusma artiesten, muzikanten en performers die geassocieerd worden met progressief denken en experimentele geluiden. Namen op de affiche zijn onder andere Ben UFO, een dj die bekendstaat om zijn uitgebreide smaak, componist en geluidsartiest David Toop en avant-gardeproducer Lucrecia Dalt."

Niet het enige Belgische festival

En dat is niet het enige Belgische festival dat volgens The Guardian een vermelding waard is. Ook Paradise City, dat op 23, 24 en 25 juni plaatsvindt in Steenokkerzeel, krijgt een pluim van de Britse krant. "Diegene die op zoek zijn naar een Belgisch festival met een meer toegankelijk geluid moeten zeker eens Paradise City checken, dat John Talabot, Kornel Kovacs en Âme naar de groene omgeving naast het Ribaucourt-kasteel brengt."