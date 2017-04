Mao-portret van Andy Warhol levert 12 miljoen euro op

Een 127 bij 107 centimeter groot portret van Mao Zedong uit de reeks die popicoon Andy Warhol in 1972 en 1973 van de Chinese leider maakte, is zondag op een veiling in Hongkong voor omgerekend 11,9 miljoen euro onder de hamer gegaan. Dat heeft organisator Sotheby’s maandag meegedeeld. Het venduhuis had gehoopt op een bedrag van 14 miljoen euro.

De veiling gold als de eerste van hedendaagse Westerse kunst in Hongkong. Een logische keuze, gezien de toenemende belangstelling van Oosterse, vooral Chinese, kunstverzamelaars.

Het Mao-portret deed nog voor de veiling stof opwaaien. De reeks portretten die Warhol maakte van de ‘Grote roerganger’ zijn ook in het hedendaagse China nog omstreden. Zo moesten in 2013 voor een Warhol-retrospectieve in Shanghai tien portretten van de man van het rode boekje verwijderd worden, nadat de tentoonstelling probleemloos Singapore en Hongkong had aangedaan.

De portretten die Warhol begin jaren zeventig van Mao maakte, betekenden toen zijn terugkeer naar de schilderkunst. Zij waren geïnspireerd op het historische bezoek van president Richard Nixon aan de Volksrepubliek en diens ontmoeting met de vader van de Culturele Revolutie.