Leerkracht veroordeeld tot vijf jaar cel voor dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf

De 31-jarige leerkracht die Jelle Tommeleyn (24) uit Torhout dood reed en daarna vluchtmisdrijf pleegde, is veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. De rechter legde hem ook een rijverbod van 5 jaar en een geldboete van 1.000 euro, waarvan 500 euro voorwaardelijk, op. De man zal zijn rijbewijs na die vijf jaar opnieuw moeten doen, na onder meer psychologisch onderzoek.

Het slachtoffer en zijn vriendin Melanie waren op 7 februari vorig jaar rond 5 uur ’s ochtends op de terugweg na een feest. Ze wandelden op het fietspad langs de Brugse Baan in Lichtervelde. Bryan I. (31) uit Lichtervelde was ook op weg naar huis. Maar hij week met zijn bestelwagen van zijn baan af en reed Jelle aan. Naar eigen zeggen omdat hij naar zijn gsm op de passagierszetel op zoek was. Jelle raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Maar Bryan I., leerkracht bij de Vrije Eigentijdse Katholieke Basisschool in Aartrijke, reed na de aanrijding naar huis. De voorruit van zijn bestelwagen was voor de helft verbrijzeld. Hij ging er naar eigen zeggen van uit dat hij een verkeersbord had aangereden. Zelf beschreef hij het als “een grijze, wazige versperring”. Maar toen zijn vriendin de volgende dag haar tussen het glas opmerkte en over het ongeval las, werd duidelijk welk drama hij veroorzaakt had. Samen met zijn ouders en zijn vriendin ging hij zich uiteindelijk bij de politie aangeven.

Wenkbrauwen fronsen

Wat hij daar verklaarde, deed de wenkbrauwen van de agenten en later de nabestaanden van Jelle fronsen. De dertiger leek namelijk vooral met zijn wagen - die voor een deel door zijn ouders betaald werd - in te zitten. “Emotieloos leek hij zijn verklaring te dicteren”, zei Paul Brondel, de advocaat van Jelles ouders, tijdens het proces. “Hij bekommerde zich meer om zijn wagen dan om de nabestaanden.”

Bryan I. was na zijn weekendwerk in de horeca nog iets gaan drinken op café. Hij verklaarde zelf dat hij daar vijf of zes pintjes had gedronken. Toen hij zich tien uur na het ongeval ging aangeven legde hij een negatieve ademtest af. Maar volgens het openbaar ministerie pleegde hij vluchtmisdrijf om zijn drankgebruik te verdoezelen. Iets wat door de leraar en zijn advocaat betwist werd. “Hij is weggevlucht in een paniekreactie”, zei zijn advocaat Jurgen Dehaemers. “Uiteraard heeft hij die aanrijding gevoeld. En achteraf lijkt het heel eenvoudig om te zeggen dat hij had moeten stoppen. Maar hij redeneerde op dat moment niet rationeel. Hoe dan ook heeft hij nooit geweten of gezien dat hij iemand had aangereden. Hij zette zijn wagen ook gewoon zichtbaar toen hij thuis kwam. Als hij iets wou verdoezelen had hij die wel in zijn garagebox gezet.”

De leraar vroeg daarom een alternatieve straf aan de politierechter. Om aan te tonen dat hij niet zo’n onverantwoordelijke jongeman is, las zijn advocaat een brief van de moeder van één van zijn leerlingen mee. “Bryan was altijd zo geëngageerd en zat vrijwillig mee in de cel Verkeer. Hij ijverde voor verkeersveiligheid. Het is tragisch dat net hij bij zo’n dramatisch ongeval betrokken moet raken.”

Voorstel

De advocaat van Bryan I. had tijdens het proces al een voorstel voor een alternatieve straf klaar. De leraar nam zelf namelijk al contact op met de vzw Rondpunt. “Die houden zich bezig met de opvang van verkeersslachtoffers”, zegt meeste Dehaemers. “Hij is van plan om voor hen voordrachten te geven op scholen en in bedrijven. Om te voorkomen dat mensen die in zijn situatie belanden op dezelfde manier zouden handelen. Als hij daarmee één vluchtmisdrijf kan voorkomen is zijn missie al geslaagd. Maar wij zouden willen vragen om dit in zijn straf op te nemen. Hij is ook al sinds het ongeval preventief geschorst. Maar zijn leerlingen en de school kwam voor hem altijd op de eerste plaats. Dus ook dat is al hard aangekomen. Al begrijpen wij ook dat geen enkele straf ooit zwaar genoeg zal zijn voor de nabestaanden.”

Bryan zelf drukte tijdens de zitting nog eens zijn spijt uit. “Ik vind geen gepaste woorden. Maar ik weet ook dat mijn woorden toch niet veel goed zouden kunne praten. Het doet me enorm veel pijn om te zien hoeveel menselijk leed ik heb aangericht. Met de grootste vorm van respect wil ik mijn spijt betuigen.”

Het was de vader van Jelle die het laatste woord kreeg. “Ik kan vluchtmisdrijf simpelweg niet begrijpen”, zei hij. “Zelfs als je een verkeersbord raakt, stop je toch? Hoe erg je ook in paniek zou zijn. Wat de straf nu ook zal zijn, wij krijgen onze zoon niet terug. Er waren meer dan 1.000 mensen op zijn begrafenis. Die waren allemaal in rouw met ons. Net als de drie bands waar hij in speelde.”

Zwaar vonnis

De Brugse politierechter oordeelde dat het ongeloofwaardig is dat de leerkracht niet zou geweten hebben dat hij een persoon had aangereden. “Het is onaanvaardbaar dat hij niet gestopt is, wat iedere normale burger wel had gedaan.” Bovendien bekommerde I. zich vooral om de schade aan zijn eigen wagen. Dat getuigt volgens de politierechter van totaal onverantwoord en maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag. Tenslotte hecht de rechter ook geen geloof aan het verhaal van de beklaagde, die beweerde dat hij vlak voor de crash naar zijn gsm zocht.

Bij het bepalen van de strafmaat stelde de rechter vast dat de feiten sowieso te zwaar zijn voor een alternatieve straf. Daarnaast toonde Bryan I. geen echt schuldbesef. De politierechter veroordeelde hem uiteindelijk tot vijf jaar gevangenisstraf, waarvan drie jaar effectief. De geldboete van 6.000 euro is voor de helft met uitstel. Na zijn rijverbod van vijf jaar zal de beklaagde ook beide rijexamens opnieuw moeten afleggen. Op burgerlijk vlak wordt de zaak op 19 juni voortgezet.