Kim Kardashian hakt moeilijke knoop door over gezinsuitbreiding

Kim Kardashian (36) wil kost wat kost nog meer kinderen. Omdat dokters het voor haar te gevaarlijk vinden om nog een keertje zwanger te zijn, heeft ze nu besloten voor draagmoederschap te gaan.

"Er is niets dat ik liever zou willen dan mijn gezin uitbreiden en gewoon te weten dat er thuis voor mij een veilige wereld is", zegt Kim Kardashian in de jongste aflevering van hun realityreeks 'Keeping Up With The Kardashians. Ze had eerder al laten weten dat ze nog één keer alles op alles wou zetten om nog een derde kindje te krijgen, maar ze wist ook dat dat geen makkelijke klus zou worden. Een nieuwe zwangerschap zou haar namelijk het leven kunnen kosten.

Omdat er nog een waterkansje bestond dat het eventueel wel zou lukken, ging ze onder het mes. Maar complicaties staken daar een stokje voor. "Er waren complicaties met mijn blaas en ik moest een sonde krijgen. Het is heel pijnlijk en frustrerend allemaal. Kanye en ik hebben altijd al gepraat over het krijgen van nog meer kinderen, maar na wat ik in Parijs meemaakte, werd die drang nog groter."

Uiteindelijk kan ze niet anders dan toch de knoop doorhakken en aanvaarden dat ze zelf geen derde kind meer zal kunnen dragen. In een gesprek met zussen Khloé en Kourtney zegt ze dat ze daarom aan een draagmoeder te denken nu.