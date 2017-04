Explosieve stijging van Turkse asielaanvragen in België

Brussel - Het aantal Turken dat in ons land een veilig onderkomen zoekt, is sinds de mislukte staatsgreep van 15 juli in Turkije explosief gestegen. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag.

In de voorbije acht maanden hebben al 678 Turken een asielaanvraag hebben ingediend. Dat is meer dan in 2015 en 2014 samen en een stijging met 123 procent tegenover vorig jaar.

Het gaat meestal om hoogopgeleide mannen en vrouwen die in hun thuisland vervolgd worden omdat ze banden zouden hebben met de Gülen-beweging. Daardoor worden ze door het regime van president Recep Tayyip Erdogan gelijkgesteld met terroristen. Velen onder hen zijn advocaten, journalisten, ambtenaren, procureurs, militairen, zakenmensen en leerkrachten.

Volgens de kranten vrezen de asielzoekers ook in ons land vervolgingen, en nemen sommigen van hen onder een valse naam deel aan de inburgeringscursussen. En sinds de zomer stelde de politie al iets meer dan 80 pv’s op van Belgen die met de dood bedreigd zijn, aangevallen werden of het slachtoffer werden van vandalisme. De cijfers bewijzen volgens de kranten dat ons land de grootste moeite heeft om de invloed van Erdogan en het bijbehorende conflict buiten onze grenzen te houden.