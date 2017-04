“VS zullen unilateraal optreden tegen Noord-Korea als China niet helpt”

De Verenigde Staten zijn bereid om unilateraal op te treden tegen Noord-Koreaanse nucleaire dreiging indien China er niet in slaagt te helpen. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd in een interview dat zondag werd gepubliceerd door de krant Financial Times. De groeiende dreiging van Pyongyang zal aan bod komen tijdens de ontmoeting van Trump met zijn Chinese homoloog Xi Jinping op 6 en 7 april in Florida.

“China heeft een grote invloed op Noord-Korea. En China zal beslissen om ons te helpen met Noord-Korea, of om dat niet te doen”, aldus de president. “Als ze kiezen om te helpen, zal dat zeer goed zijn voor China, indien ze dat niet doen, dan zal het voor niemand goed zijn”.

De VS zullen Noord-Korea bestrijden, zelfs zonder de hulp van China, aldus de president nog. “Wel, als China (de situatie rond) Noord-Korea niet zal oplossen, zullen wij dat doen. Dat is wat ik u vertel”, klonk het. Op de vraag of hij denkt dat de VS de problemen zonder China kunnen oplossen, antwoordde Trump “absoluut”.

Trump kondigde eerder al aan dat de VS strenger zouden optreden tegen Noord-Korea, en minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson verklaarde eerder deze maand tijdens een rondreis in Azië dat een Amerikaanse militaire operatie tegen Pyongyang “een optie is die op tafel ligt”.

Noord-Korea voerde vorig jaar alleen al twee nucleaire tests uit en zou in staat zijn om een nucleaire raket te ontwikkelen die de VS zou kunnen bereiken.

“Er is een echte mogelijkheid dat Noord-Korea in staat is om de VS te raken met een nucleair-gewapende raket tegen het einde van de eerste termijn van Trump”, verklaarde ook K.T. McFarland, viceadviseur nationale veiligheid in het Witte Huis, in een ander interview met Financial Times.

China, de bondgenoot van Noord-Korea heeft opgeroepen tot het hernemen van het zeslandenoverleg over de denuclearisatie van Noord-Korea, die in 2007 afliepen. Peking stelde voor dat Pyongyang zijn nucleaire en ballistische activiteiten opschort in ruil voor een stopzetting van de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten.