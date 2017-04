Nieuwe beelden tonen waarom Sagan plots ten val kwam in finale Ronde

Op beelden die de val van het trio Sagan-Van Avermaet-Naesen in de finale van de Ronde van Vlaanderen vanuit een andere hoek in beeld brengen, is te zien hoe het komt dat Sagan plots een buiteling maakte. De wereldkampioen maakte een stuurfout waardoor hij de poten van één van de nadars naast het parcours raakte. Het filmpje werd gedeeld door de Instagram-account van VRT-presentator Karl Vannieuwkerke.

Val op de Oude Kwaremont vanuit een andere hoek. Gelukkigen blijven er geen zwaar geblesseerden achter. Zeldzame stuurfout van de wereldkampioen, al staan de pootjes van de nadar wel wat naar binnen #rvv2017 Een bericht gedeeld door Karl Vannieuwkerke (@kvannieuwkerke) op 2 Apr 2017 om 2:13 PDT

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ging zondag in de Ronde van Vlaanderen bij de laatste passage van de Oude Kwaremont op 17 kilometer van de streep onderuit en sleurde Greg Van Avermaet en Oliver Naesen mee in zijn val. De crash maakte een einde aan de achtervolging die het drietal had ingezet op uiteindelijke winnaar Philippe Gilbert.

"Ik begrijp niet wat er daar gebeurde", zei de Slovaakse wereldkampioen na afloop. "Ik weet niet of het mijn fout was, maar ik denk het niet. Ik voelde dat ik achteruit getrokken werd, door een kledingstuk misschien", verklaarde de 27-jarige Sagan, die bij de val het achterwiel van zijn fiets verloor en lang moest wachten op een nieuw exemplaar.

Op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont reed de wereldkampioen heel dicht bij de dranghekken. Vertraagde tv-beelden van de val tonen dat Sagans achterwiel een pootje raakte en hij daardoor tegen de grond smakte. Sagan kwam in Oudenaarde uiteindelijk als 27e over de streep, terwijl hij vorig jaar nog won. "Het was een gecompliceerde race, maar ik voelde me goed en zat in een goede positie. Ik had Gilbert op het laatste stuk kunnen terugpakken, maar mijn val besliste daar anders over. Dat hoort bij het wielrennen. Het lot wilde niet dat ik won vandaag."