Tim Gajser verstevigt leiding in WK motorcross met dominante zege in Mexico

De Sloveen Tim Gajser (Honda) heeft zondag in de MXGP-klasse de Grote Prijs van het Mexicaanse Leon gewonnen, dat is de vierde manche van het WK motorcross. Jérémy Van Horebeek (Yamaha) was de beste Belg op de vijfde plaats.

In de eerste reeks had wereldkampioen Gajser vijftien seconden voorsprong op Rus Evgeniy Bobryshev (Honda). Van Horebeek kwam als vijfde over de streep. Clémént Desalle (Kawasaki) was achtste, Kevin Strijbos (Suzuki) tiende.

Ook de tweede reeks was een kolfje naar de hand van Gajser. De WK-leider hield ditmaal zijn Italiaanse uitdager Antonio Cairoli (KTM) en de Fransman Gautier Paulin achter zich. Van Horebeek eindigde vlak voor Desalle op de vijfde plaats. Strijbos finishte als tiende.

In de eindstand van de GP hield Gajser (50 ptn), Cairoli (40) en Gautier (40) achter zich. Van Horebeek (32) werd vijfde, Desalle (28) zevende en Strijbos (22) tiende. In de WK-stand heeft Gajser (156 ptn) al 20 punten meer verzameld dan Cairoli (136). Desalle (119) is derde en wordt op de voet gevolgd door Van Horebeek (116), die vierde is. Strijbos (78) is op de achtste plaats de derde Belg in de top tien.

De volgende grote prijs vindt plaats op 16 april in het Italiaanse Pietramurata.