Boechout - Angele Van Nuffelen en Raoul Van der Kelen vierden samen met familie, buren en sympathisanten hun 50-jarige huwelijksverjaardag in stijl.

Onze buren grijpen ieder feest en jubileum aan om er iets speciaals van te maken”, vertelt dochter Heidi. In stoet ging het gezelschap richting kerk voor een dankviering om daarna feest te vieren in zaal Den Boom in hartje Vremde.