Al tien procent verkeerslichten in Antwerpen verwijderd

Antwerpen / Antwerpen 2018 / Antwerpen 2060 - In Antwerpen werden de afgelopen jaren op zeven kruispunten de verkeerslichten verwijderd. Drie werden gedoofd als proef. Dat is tien procent van het totaal aantal kruispunten met verkeerslichten in Antwerpen.

Door de veranderende verkeerssituatie, zoals de uitbreiding van de zones 30, zijn een aantal verkeerslichten op kruispunten in de stad overbodig geworden. Ze zorgen dan voor onveilige verkeerssituaties omdat mensen het nut van zo’n verkeerslicht niet inzien en het rood negeren. Bovendien moeten de verkeerslichten ook worden aangepast met de komst van de centrale verkeerscomputer.

Antwerpen telt 115 kruispunten met verkeerslichten. De verkeerslichten aan gewestwegen zijn hier niet inbegrepen. Bij een eerste doorlichting bleken 52 kruispunten te voldoen aan de voorwaarden om de verkeerslichten mogelijk definitief te doven. Dat gebeurde al op zeven locaties: Jan Van Gentstraat, Driehoekstraat-Geestenspoor, Oudaan, Markgravelei, Lange Lobroekstraat-Twee Netenstraat, Geefstraat-Schoenmarkt en Pothoekstraat-Onderwijsstraat. Op drie plekken loopt momenteel nog een proef met uitgeschakelde verkeerslichten. Deze proeflocaties worden binnenkort definitief geëvalueerd. Het gaat om de kruispunten Dambruggestraat-Oranjestraat, Paleisstraat-Bresstraat en Gitschotellei-Vosstraat-Cruyslei.

Paardenmarkt en Kipdorp

Tegen de zomer zullen de verkeerslichten worden afgebouwd op de Paardenmarkt. Met de werken aan de Noorderlijn zal ook het kruispunt Kipdorp worden aangepakt in 2017/2018. De lichten zijn belangrijk omdat ze vlak bij de Leien staan en invloed hebben naar doorstroming op deze verkeersas.

“Van de overige veertig stadskruispunten die opgenomen werden in de lijst om prioritair te onderzoeken of de verkeerslichten kunnen worden verwijderd, is het vooronderzoek voor zestien locaties opgestart”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Ook werden al zes locaties definitief van de lijst gehaald om te worden verwijderd vanuit verkeersveiligheidsoogpunt. We hebben dus sinds 2015 op ongeveer tien procent van de stadskruispunten de verkeerslichten definitief gedoofd. Tegen het einde van de legislatuur zou dit twintig procent moeten zijn.”