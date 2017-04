Paal houdt Mertens van winning goal in topper tegen Juventus

Dries Mertens heeft met Napoli de topper van leider Juventus niet kunnen winnen. De Rode Duivel zorgde er wel met een assist voor dat zijn team alsnog een 1-1 gelijkspel uit de brand sleepte nadat Sami Khedira de Oude Dame vroeg op voorsprong had gebracht. Bijna was Mertens nog de matchwinnaar geworden, maar zijn schot spatte uiteen op de paal.

De eerste echte kans van de partij was meteen een doelpunt: Sami Khedira kon oprukken vanuit het middenveld, zette tussen vier Napolitanen een één-tweetje op met Miralem Pjanic en mocht zomaar afdrukken. 0-1 na zeven minuten, de thuisploeg koud gepakt.

Dries Mertens, zoals steeds in de basis gestart bij Napoli, en ploegmaats probeerden daarna de bakens te verzetten tegen de Italiaanse recordkampioen. Tot heel veel kansen kwamen ze echter niet: Gianluigi Buffon moest de handen uit de mouwen steken op een trap van Lorenzo Insigne en Dries Mertens werd terecht afgefloten toen hij à la Maradona de bal met de hand in doel probeerde te slaan.

Mertens forceert gaatje

Het werd een belegering van de thuisploeg tegen een landskampioen die in handbalformatie rond de eigen zestien had postgevat en vooral loerde op de counter. Dat spelletje ging verder na rust: even leek de gelijkmaker op het bord te komen toen Dries Mertens hard uithaalde van buiten de zestien, Buffon moest lossen en José Callejon de rebound binnentikte, maar de Spanjaard stond buitenspel.

Uiteindelijk zou het toch Mertens zijn die het gaatje vond. De Rode Duivel vond Marek Hamsik en die plaatste de bal alleen voor Buffon heerlijk in de winkelhaak: 1-1. Voor Mertens was het al zijn achtste assist van het seizoen. En de kleine Belg had enkele minuten later bijna de complete terugkeer bewerkstelligd: Mertens zat tussen een te korte terugspeelbal op Buffon, ging in de tackle op het Italiaanse monument en kwam vanuit een onmogelijke positie toch nog tot schieten. De buitenkant van de paal behoedde de Oude Dame voor de 2-1.

Door het gelijkspel wordt de voorsprong van Juventus op eerste achtervolger AS Roma gereduceerd tot zes punten met nog acht matchen te gaan. Napoli blijft derde, op vier punten van AS Roma.