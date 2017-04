’Zondebok’ van Jambon krijgt geen sanctie

Er komt geen tuchtprocedure tegen Sébastien Joris. De verbindingsofficier van de politie in Turkije werd na de aanslagen van 22 maart door minister Jan Jambon (N-VA) ervan beschuldigd dat hij terrorist El Bakraoui naar ons land had laten terugkomen.

Tijdens de hoorzitting in de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart antwoordde minister van Binnenlandse Zaken Jambon enkele maanden geleden “dat er nog tijd was tot 31 maart”. Nu die termijn verstreken is, zegt Jambon “dat het al een tijdje duidelijk was dat het niet tot zo’n procedure zou komen”. Het is de minister niet meer om de verbindingsofficier te doen, zegt hij, “maar wel om ervoor te zorgen dat zich in de toekomst niet meer kan herhalen wat er indertijd in Turkije is gebeurd met Ibrahim El Bakraoui.”

Joris zelf reageert volgens Stéphane Deldique van de christelijke vakbond CSC “sereen” op het nieuws dat er geen tuchtprocedure komt. “Omdat hij altijd heeft geweten dat hij volgens de procedures heeft gehandeld. Hij hoopt dat het hele circus rond zijn figuur nu voorbij is.”