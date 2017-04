Op 5 april komt Cloudboy in de bioscopen, een geweldig feeërieke jeugdfilm over een Antwerpse jongen bij de Lappen in het Hoge Noorden. Het is het langspeelfilmdebuut van de 13-jarige Daan Roofthooft, een knaap waar we nog héél veel van gaan horen.

Hij woont afwisselend in Borgerhout en Berchem, zit in het tweede jaar Grieks-Latijnse op het Koninklijk Lyceum Antwerpen (KLA) in de Hertoginstraat en is linksback van de cadetten van Cantincrode in ...